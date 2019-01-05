رداً على تهديدات الأحمد.. حماس تستعد لفرض حظر تجول شامل على اراضي قطاع غزة بعد غدٍ

نشرت مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم السبت تعميمات تحمل توقيع داخلية حماس في قطاع غزة، حول قيام أجهزتها بحملة أمنية يوم بعد غدٍ الاثنين.

وجاء في التعميم، “نصيحة للأصدقاء والأقارب والأحباب، الالتزام في البيوت وعدم الخروج والتجمع في شوارع غزة عامة، وشوارع بيت حانون خاصة بتاريخ 1/7”.

وأضاف التعميم، “للحفاظ على سلامتك، لا تكن ضحية وتعرض نفسك للأذى، قد أعذر من أنذر، وزارة الداخلية والأمن الوطني”.

وأفادت مصادر صحفية، أنّ حماس تدرس توصية امنية بفرض حظر تجول شامل على اراضي القطاع، لمنع أنصار حركة فتح من الوصول لساحة السرايا للمشاركة في احتفالية انطلاقة الثورة الفلسطينية.

ونقلت المصادر عن مصدر حمساوي مسؤول، ان التوصية الأمنية تتضمن نشر حواجز أمنية في كافة الشوارع الرئيسية المؤدية الى مدينة غزة، وتسيير دوريات راجلة ومحمولة في كافة أنحاء القطاع، بالإضافة لتنفيذ اعتقالات في صفوف كوادر فتح تشمل أكثر من الف وخمسمائة كادر.

ونوه المصدر الى ان التوصية الأمنية التي تلقاها يحيى السنوار تتضمن أيضا استخدام القوة واعتقال الصحفيين ومصادرة كاميرات وهواتف محمولة، لمنع نقل ونشر النشاط الأمني يوم الاثنين القادم.

وكان عزام الأحمد عضو مركزية حركة فتح قد صرح مساء امس الجمعة، آنه الأوان لاتخاذ خطوات عملية جريئة؛ لتقويض سلطة الانقسام في قطاع غزة”.

وأضاف يقول في لقاءٍ متلفز، “إن ما تم اليوم في غزة جرى بوجود علني لعناصر من حماس حول مبنى تلفزيون فلسطين، أثناء دخول خمسة أشخاص إلى المبنى، ومعهم “بلطات”.

وزعم الأحمد أن حماس حتى تغطي على الجريمة، سارعت لاستنكار ما حدث”، موضحا أنها “تريد أن تتنصل منها، بإدانتها لها”.

وتابع: ” لم يعد الأمر يحتمل الانتظار إطلاقا، وإصدار الكلمات بالإدانة لم يعد مجدياً (..) لا بد من اتخاذ خطوات عملية جريئة لتقويض سلطة الانقسام والخطف في غزة”. .

وبالحديث حول ما جرى في غزة مؤخراً خلال إيقاد شعلة انطلاقة حركة فتح، قال الأحمد “شعلة الكفاح والنضال لن تنطفئ”.

وأكد أن الجهود المصرية بشأن المصالحة “مجمدة منذ أكثر من شهر”، مشيراُ إلى أنه سبق وأن جمدت لعدة أشهر”.

وفي وقت لاحق قررت حركة فتح مكتب التعبئة والتنظيم بالأقاليم الجنوبية- غزة إغلاق مقرات حركة فتح حتى إشعار أخر والتوقف التام عن العمل بها تماما.

وقال د. عاطف ابو سيف المتحدث باسم حركة فتح إن الحركة قررت اغلاق مقراتها كاجراء احترازي في ظل المضايقات التي تتعرض لها حركة فتح في غزة وملاحقة كوادرها.

وأضاف ابو سيف في اتصال لموقع “معا” أن هناك “فوضى مقصودة ومنظمة تمس ابناء حركة فتح في غزة”.