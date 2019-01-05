الثوب الفلسطيني يقتحم الكونغرس الامريكي ويثير رعب ترامب الذي بات مهدداً بالطرد من البيت الابيض /فيديو
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جرينتش+2 10:51
بسبب 3 آلاف دولار.. شيرين تلجأ لحلاق زوجها بدل مصفف شعرها

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