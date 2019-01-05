بسبب زيجاتها المتعثرة.. نيللي ترفض الزواج من داخل الوسط الفني

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة نيللى الـ 70 والتى قدمت عديد من الأعمال الفنية التى تعد علامة فى تاريخ السينما المصرية والاستعراض الفني حيث تعد أيقونة الفوازير فى شهر رمضان.

وبرغم من نجاحها الفنى الا انها لم تحقق نفس النجاح على مستوى حياتها العاطفية حيث تزوجت أربع مرات وفى كل مرة تنتهى بالانفصال بسبب غيرة او طلب الزوج للتوقف عن التمثيل.

كان الزواج الأول عندما نضجت “نيللي” تزوجت من المخرج حسام الدين مصطفى، ولكن تم الطلاق؛ بسبب فارق السن، وغيرته الشديدة عليها.

أما الزوج الثانى فجاء بعد خروجها من أزمة انفصالها عن زوجها الأول، حيث أصابها الحب مع الملحن “مودى الإمام” ولكن لم يستغرق الأمر طويلًا وباءت التجربة بالفشل كزواجها الأول فقررت بعدها ألا تتزوج من الوسط الفني.

بينما زواجها الثالث كان من رجل الأعمال المصري “خالد بركات” اعتزلت “نيللي” الفن، وسافرت معه إلى لندن، وبعد عامين فقط وقع الطلاق بينهما لتعود إلى فنها مرة أخرى، وقالت نيللي وقتها، إنها عندما سافرت مع “بركات” تمنت أن تكون أسرة وتنجب أطفالًا، ولكن حلمها لم يكتمل.

تزوجت “نيللي” للمرة الرابعة من رجل الأعمال والخبير السياحي “عادل حسني” سرًا، ولكنهما انفصلا لنفس سبب فشل في زيجاتها من قبل وهو رغبته في أن تترك الفن وتعتزل.