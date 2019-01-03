جورج وسوف.. من سلطان للطرب الى كاوبوي يطلق الرصاص/ فيديو

نشر حساب قناة “أم تي في” اللبنانية، امس الأربعاء، مقطع فيديو يظهر الفنان جورج وسوف وهو يطلق النار صوب المذيع بيار رباط خلال لقاء تلفزيوني معه، في مزاح من المطرب أثار خوف الأخير والحضور.

وخلال اللقاء الذي أجراه وسوف مع القناة ليلة رأس السنة، أخرج الفنان الملقب بـ”سلطان الطرب” مسدسًا وأطلق عيارًا صوتيًا من مسدس غير حقيقي، ليتحرك المذيع رباط فزعًا من مقعده.

وسرعان ما اكتشف رباط والحضور مزاح جورج وسوف، وعلت الضحكات في الاستوديو.

وبعد غياب عن الظهور في حوارات إعلامية دام لأعوام، حلّ الفنان جورج وسوف ضيفًا على القناة ليلة رأس السنة، في حلقة خاصة بعنوان “الهوى سلطان”.