جورج وسوف.. من سلطان للطرب الى كاوبوي يطلق الرصاص/ فيديو

@eremnews . . نشر حساب قناة “أم تي في” اللبنانية، الأربعاء، مقطع فيديو يظهر الفنان #جورج_وسوف وهو يطلق النار صوب المذيع #بيار_رباط خلال لقاء تلفزيوني معه، في مزاح من المطرب أثار خوف الأخير والحضور. وخلال اللقاء الذي أجراه وسوف مع القناة ليلة رأس السنة، أخرج الفنان الملقب بـ”#سلطان_الطرب” مسدسًا وأطلق عيارًا صوتيًا من مسدس غير حقيقي، ليتحرك المذيع رباط فزعًا من مقعده. وسرعان ما اكتشف رباط والحضور مزاح جورج وسوف، وعلت الضحكات في الاستوديو. . . #إرم_نيوز #منا_وجر #lebanon #بيروت #لبنان #سوريا #syria #طرب #فن #غناء #مشاهير #اخبار_مشاهير #فيديوهات #فيديو #لايك #beirut