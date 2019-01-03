بعد اصابتها بالسرطان.. أسماء الأسد تتحلى بكبرياء الارادة وجمال الشجاعة / فيديو

نشرت صحف سورية، صورا وفيديوهات لأسماء الأسد عقيلة الرئيس السوري، بشار الأسد، ليكون أحدث ظهور لها، بعد إصابتها بمرض “سرطان الثدي”.

وخلال زيارة عائلية، قام بها الأسد إلى كنيسة السودا في طرطوس، شرق البلاد، بمناسبة احتفالات رأس السنة الميلادية، ظهرت أسماء الأسد، بعد أربعة شهور من الإعلان عن إصابتها بسرطان الثدي، وظهرت وقتها وقد سقط جميع شعرها، بسبب خضوعها للعلاج الكيميائي.

وقبل خضوعها للعلاج، قالت أسماء الأسد: “أنا من هذا الشعب الذي علم العالم الصمود والقوّة ومجابهة الصعاب، وعزيمتي نابعة من عزيمتكم وثباتكم كل السنوات السابقة”.

كما أعلنت أسماء الأسد، في 8 أغسطس/آب الماضي أنها بدأت المرحلة الأولية من علاج سرطان الثدي تم اكتشافه في مراحله المبكرة.

يشار إلى أن سوريا قد أطلقت منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي “الحملة الوطنية للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي”، وقامت بتغليف صرح “أنا أحب دمشق” في ساحة الأمويين وسط العاصمة السورية بالأشرطة الوردية ضمن شهر التوعية العالمي بالمرض.

الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته اسماء وابنائهما حافظ وزين وكريم اثناء زيارتهم كنيسة في منطقة السودا في ريف #طرطوس بمناسبة أعياد الميلاد. pic.twitter.com/px79MKd4ld — Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) December 30, 2018