مايا دياب تعترف باسوأ خطأ ارتكبته واسوأ لحظة مرت بها عام 2018

صرّحت الفنانة اللبنانية مايا دياب في فيديو نشرته عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي عن خطأ ارتكبته في عام 2018، وذلك في جلسة أجابت فيها عن عدّة أسئلة حصلت لها عام 2018، وفي خطوة منها لوداع العام الماضي واستقبال السنة الجديدة بطريقة مميزة.

ومن بين الأسئلة التي طرحت عليها هي:” ما هي أسوأ لحظة في 2018؟” أجابت بأن أسوأ لحظة مرّة بها حين سُرقت حقائبها في لندن.

ورداً على سؤال حول الخطأ الذي ارتكبته في عام 2018 ولن تكرره في سنة 2019، أجابت بأنها ارتكبت خطأ حين قبلت بإحياء حفلة ما وكانت تشعر بأنها لا تريد الغناء فيها، ومنذ ذلك الحين أصبحت تستجيب لحدسها.