فضائية اسرائيلية تستهجن تهافت الدول العربية على دمشق وتعتبر ان تل ابيب هي الخاسر الاول من صمود نظام الاسد
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جرينتش+2 08:37
فضائية اسرائيلية تستهجن تهافت الدول العربية على دمشق وتعتبر ان تل ابيب هي الخاسر الاول من صمود نظام الاسد

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