غنى للاسد.. سعد الصغير يحيي حفل رأس السنة في سوريا (فيديو)‎

أحيا المطرب الشعبي المصري سعد الصغير حفلًا غنائيًا في سوريا؛ احتفالًا بالعام الجديد، وشارك منه مقطع فيديو عبر قناته الرسمية على “يوتيوب”، وهو يتوسط عددًا من الحاضرين الذين تفاعلوا معه.
وبيّن مقطع الفيديو تفاعل الحضور مع المطرب الشعبي المصري، الذي غنى لهم مجموعة من أغانيه مثل “أنا الأسد أهو”، و”أركب الحنطور”.
ونشرت صفحة الفنان سعد الصغير، عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، مقطع فيديو أيضًا لحفله بسوريا، مرفقة بتعليق: “أقام الفنان سعد الصغير حفل رأس السنة في سوريا، وكالعادة الفنان سعد الصغير يشعل الأجواء في سوريا بحضور عدد كبير، في حفلته الأولى في سوريا”.
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قام الفنان سعد الصغير حفل راس السنه في سوريا وكالعاده الفنان سعد الصغير يشعل الاجواء في سوريا في حضور عدد كبيبر في الحفل وسط محبي الفنان سعد الصغير وتمتع الجمهور وسط فرح وغناء الفنان سعد الصغير في #الحفله الاوله في سوريا وكان حضر الحفل فنانين عرب من لبنان سوريا العراق كويت مصر وكانت سهره خاصه علي شعب سوريا العظيم في تألق الفنان سعد الصغير ❤️ شكرا شعب سوريا العظيم