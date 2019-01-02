رمانك يا حبيبي.. باحثون ايرانيون يستخدمون الرمان في مكافحة الشيخوخة والخلايا السرطانية

انتج باحثون ايرانيون عقارا مستخلصا من زيت بذور الرمان يساهم في الحد من تكاثر الخلايا السرطانية في جسم الانسان.

ويستطيع هذا الدواء الذي انتج على شكل كبسولة، الحد من انتشار خلايا سرطان الثدي والبروستاتا والقولون في بيئة زراعة الأنسجة.

ويساعد زيت بذور الرمان على زيادة نضارة البشرة وتجديد خلاياها وهو مضاد للالتهابات ايضا كما أنه يعمل كمضاد قوي للأكسدة ويقلل من نسبة الكوليسترول في الدم.

والزيت الجديد غني بأحماض أوميغا -5 كما ان هذا الدواء يزيل الجذور الحرة التي تسرع عملية الشيخوخة ، مايؤدي إلى فقدان مرونة الجلد ويزيد من مستوى تحمل الغلوكوز ويعالج الالتهابات المرتبطة بالسمنة.