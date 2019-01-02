فضائية اسرائيلية تستهجن تهافت الدول العربية على دمشق وتعتبر ان تل ابيب هي الخاسر الاول من صمود نظام الاسد
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رمانك يا حبيبي.. باحثون ايرانيون يستخدمون الرمان في مكافحة الشيخوخة والخلايا السرطانية

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