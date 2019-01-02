بعد تعدد حالات الاختناق.. مطلوب التعامل بحذر مع وسائل التدفئة

قال مدير عام الدفاع المدني اللواء مصطفى عبدربه البزايعة إنه تم التعامل منذ بداية فصل الشتاء ولغاية الآن مع 25 حادث اختناق نتج عنه 9 حالات وفاة و77 إصابة، نتيجة الاستخدام الخاطئ لوسائل التدفئة.

وأشار إلى أن ذلك يحدث رغم الإرشادات والتحذيرات والحملة الإعلامية التوعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة والتي تقوم إدارة الإعلام والتثقيف الوقائي في المديرية العامة للدفاع المدني بإعدادها بهذا الخصوص.

وبين اللواء البزايعة “أن وسائل التدفئة بأنواعها المختلفة تعتبر من الوسائل الضرورية التي توفر التدفئة للإنسان خلال فصل الشتاء وعلى الرغم من الفائدة التي تحققها إلا أنها من الممكن أن تشكل خطرا ً كبيراً على حياة الإنسان إذا لم يتم التعامل معها بحذر وانتباه وقدر من المسؤولية حيث أن الاستخدام الخاطئ لمختلف وسائل التدفئة داخل المنزل تعتبر من الأسباب المباشرة في وقوع حوادث الاختناق أو حوادث الحريق”.

ودعا المواطنين إلى ضرورة عدم الاستهانة بمتطلبات السلامة العامة في استخدام التدفئة والالتزام بكافة الإجراءات الوقاية والحماية الذاتية للحفاظ على سلامة أرواحهم وممتلكاتهم والتعامل مع المخاطر بكل حرص واهتمام وحذر لكي نصل إلى تحقيق مفهوم الدفاع المدني الشامل والذي يعني بأن كل مواطن رجل دفاع مدني في موقعه.

من جهتها، بينت إدارة الإعلام والتثقيف الوقائي الأسباب الرئيسية لوقوع حوادث المدافئ والتي تتمثل بما يلي:

عدم التهوية المناسبة للمنزل بين الحين والآخر للتخلص من الغازات المنبعثة من المدافئ وتجديد الهواء داخل المنزل. تعبئة المدافئ بالوقود وهي مشتعلة. استخدام المدافئ للطهي أو تسخين الماء عليها. النوم وترك المدفأة مشتعلة. عدم مراقبة الأطفال والسماح لهم باللعب بالقرب أو حول المدفأة. استخدام المدفأة أثناء عملية الاستحمام. استخدام المدفأة لغايات تجفيف الملابس. عدم تفقد الخراطيم الواصلة ما بين الاسطوانة ومدفأة الغاز أو وجود تشققات أو انثناءات تؤدي إلى تسريب مادة الغاز منها. تفقد الأسلاك والوصلات الكهربائية لمدفأة الكهرباء.