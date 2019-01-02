فضائية اسرائيلية تستهجن تهافت الدول العربية على دمشق وتعتبر ان تل ابيب هي الخاسر الاول من صمود نظام الاسد
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جرينتش+2 08:37
إسرائيل تنعم على الكاتبة الكويتية فجر السعيد “بوسام العار”

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