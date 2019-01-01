حزب البعث الاشتراكي يحمل الحكومة مسؤولية التهجم على ليث شبيلات

استنكر زهير الرواشدة، الناطق الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي الاردني، منع المعارض ليث شبيلات من اكمال كلمته، واحال المسؤولية على حكومة الرزاز، وذلك في تصريح صحفي اصدره بهذا الخصوص، فيما يلي نصه..

* اول ثمار زيارة الرزاز الى العراق اول امس اتجاه البعث وشهيد الامه القائد ورمز الامة الخالد صدام حسين، قيام مجموعة من البلطجية بالتشويش واطلاق الصيحات المفتعلة لافشال المهرجان الحاشد الذى امتلأ به مجمع النقابات المهنية في مدينة اربد، وقاموا بالاعتداء على عدد من الحضور ومنع المهندس ليث شبيلات النائب الاسبق ونقيب المهندسين الاسبق من اكمال كلمته.

ان ما جرى يدلل على نهج حكومة الرزاز في منع الجماهير من التعبير عن رأيها ومشاعرها بالمناسبات الوطنية والقومية وهي استمرار لقمع الحريات واستخدام العنف وتكميم الافواه، مما يتناقض تتاقضا جذريا مع ادعاء الحكومه بالسير في نهج الاصلاح السياسي والاقتصادي ورضوخا للضغوطات والاملاءات والتبعية الخارجية، وهي تعكس حالة الضعف والتردي لممارسات الحكومة ونهجها في كافة المجالات

ان الجماهير المحتشدة في مجمع النقابات المهنية ممثلة بالنقابات المهنية والاحزاب السياسية وفي مقدمتها حزبنا حزب البعث العربي الاشتراكي الاردني والشخصيات الوطنية والمستقلة من جماهير شعبنا تدين وتشجب الاعمال التخريبية والاعتداءات والفوضى التي قامت بها زمرة تبين من اقوالهم بانهم مدفوعون لافشال المهرجان، ونطالب كافة النقابات المهنية والاحزاب السياسية بادانة هذه التصرفات الخارجة عن القانون ونهج الاصلاح، ونطالب رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير التنمية السياسية التحقيق بما جرى ومحاسبة المعتدين، ومنع تكرار مثل هذه التصرفات ضد المؤسسات الشعبية والمهنية والحزبية والجماهيرية الحريصة كل الحرص على امن الوطن واستقراره والجدية في نهج الاصلاح واطلاق الحريات.

عاش الاردن حرا عربيا عزيزا والحريه لجماهير الشعب ومحاربة الفساد والمفسدين.

المجد والخلود لشهيد الامة ورمزها البطل صدام حسين المجيد والمجد والخلود لشهداء الامة

الناطق الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي الاردني

٣١-١٢-٢٠١٨