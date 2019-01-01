تقاذف الاتهامات بالعمالة والجاسوسية بين عباس وحركة حماس.. يا للعيب

قال الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري، امس الإثنين، “إن خطاب عباس مليء بالتفاهات ولا يليق بأي فلسطيني” .

وأضاف أبو زهري في تغريدة له عبر “تويتر” تعقيبا على هجوم عباس، بأن “الجاسوس ليس غزة التي دوخت الاحتلال وإنما من وصفه ياسر عرفات بأنه كرازاي فلسطين”.

من جانبه وجه عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق اليوم الثلاثاء رسالة للرئيس محمود عباس الذي “افتخر بلقاء الأعداء، وقدس التنسيق الأمني، ورفض المقاومة، وأدان شهدائها، وتخلى عن صفد”.

وتساءل أبو مرزوق في تغريدةٍ له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” رداً على خطاب الرئيس عباس بإيقاد الشعلة الـ54 لانطلاقة الثورة الفلسطينية بالقول: “في خطاب غير مسبوق في تاريخ فتح يخرج زعيمها ليخون جزءاً كبيراً من أبناء شعبه لخلاف سياسي، فهل هذه هي سياسة فتح وخطها الرسمي؟

كما تساءل : انقسم الشعب في عهدك، قزمت “م ت ف”، ومزقتها، هل هذا هو خط فتح السياسي؟.

وكان رئيس السلطة محمود عباس قال خلال كلمة ألقاها في مقر المقاطعة برام الله بالذكرى الـ54 لانطلاق حركة فتح “إن من يحاول أن يمنعنا من إيقاد الشعلة في غزة هو جاسوس ومر علينا من أمثالهم كثيرون، و منذ انطلقت الثورة ونحن نعاني من هؤلاء الجواسيس وهم في مزابل التاريخ”.