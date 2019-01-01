اسرائيل تعتبر ان العراق وسوريا تشكلان قاعدة هجوم ايراني عليها

حذر رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بالجيش الإسرائيلي أمان، اللواء “تمير هايمن”، من قيام إيران باستغلال تواجدها العسكري في العراق، ومهاجمة إسرائيل من هناك.

ووفقا لما ورد في موقع “والا” العبري، مساء امس الأثنين، قال هايمن: “إن إيران ستعمل على استغلال تواجدها العسكري في العراق، بعد انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، ووستعمل على مهاجمة إسرائيل من الأراضي العراقية”.

وأضاف هايمن: “إن العراق تعتبر من ضمن الدول التي تسيطر عليها إيران، وهناك تواجد كبير لقوات فيلق القدس في الأراضي العراقية”.

وبحسب الموقع العبري، تطرق اللواء “هايمن” الى الانسحاب العسكري الأمريكي من سوريا وتأثيره على المنطقة، مؤكدا على أن إيران ستعمل على توسيع نشاطاتها العسكرية في العراق بعد انسحاب القوات الأمريكية من سوريا.

وتابع هايمن: “إن زيادة التواجد والنشاط العسكري الإيراني في العراق، سيشكل تهديدا حقيقا على الأمن القومي الإسرائيلي، مشيراً الى وجود احتمالات لقيام إيران بمهاجمة إسرائيل من العراق.