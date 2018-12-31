عمرو دياب يشعل حفلة ليلة رأس السنة في ابو ظبي/ فيديو

أحيا الهضبة عمرو دياب، حفلًا غنائيًا ساهرًا بمدينة شرم الشيخ على هامش الاحتفالات بالعام الجديد.

وحرص الآلاف من جمهور عمرو دياب على حضور الحفل قبل انطلاقة بعدة ساعات.

وأشعل الهضبة، الحفل بباقة من الأغاني التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من كل محبيه وعشاقه.

وأهم الأغاني التي قدمها لجمهوره: “أجمل عيون، أحلى وأحلى، معدي الناس” تملي معاك، بالإضافة إلى أغاني ألبومه الجديد “كل حياتي”.

واستمر عمرو دياب، في الغناء إلى ما يقارب الساعتين في جو مليء بالبهجة والسعادة من الحضور.

ومن المقرر أن يكون الهضبة قد سافر خلال الساعات القليلة الماضية إلى أبو ظبي لإحياء ثاني حفلاته في رأس السنة المقرر إقامتها هذه الليلة.

ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا من كل محبيه وعشاقه هناك، وخصوصًا بعد أن نفدت تذاكره بشكل كامل قبل ما يقرب من أسبوع.

ومؤخرًا انتهى دياب، من تصوير أغنية من ألبومه الجديد “كل حياتي”، على طريقة الفيديو كليب في أمريكا.

ومن المرتقب طرحه خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى بدئه في التحضيرات لألبومه الجديد المقرر طرحه العام المقبل.

ومؤخرًا رصدت تقارير صحفية ملاحظة غير متوقعة بحفل عمرو دياب الأخير، مما دفع البعض للتكهن باحتمال انفصاله عن دينا الشربيني رغم أن التوقعات كلها كانت تشير إلى أنه سيعلن عن زواجهما رسمياً بحلول ليلة رأس السنة في مفاجأة لمحبيه.

فقد رصد البعض غياب دينا الشربيني عن حفل عمرو دياب الأخير بأحد الفنادق الكبرى في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، لتبدأ التساؤلات حول سر هذه الخطوة الغريبة من جانب الممثلة التي تلاصق الهضبة في كل مناسبة فنية خلال الشهور الماضية.

وفي حين رجح البعض أن هناك خلافًا قد نشب بينهما مما أدى إلى انفصالهما بشكل سري، خاصة وأنهما لم يؤكدا ارتباطهما رسمياً من قبل، إلا أن البعض قال إنها ربما كانت تعاني من نزلة برد أو منشغلة بالإعداد لمسلسلها الجديد، ولهذا غابت عن الحفل.

وكان عمرو دياب قد حرص على الظهور مع دينا الشربيني خلال عدة مناسبات مؤخراً، مثل ظهورهما معاً في نزهة خاصة خلال تواجدهما في مدينة الجونة، وكذلك صعودها على خشبة المسرح في إحدى حفلاته مؤخراً خلال أدائه لأغنية “برج الحوت”.