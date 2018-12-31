لائحة شرف بانواع العمليات الفدائية الجريئة التي نفذها ابطال المقاومة الفلسطينية وهزت اسرائيل خلال عام 2018
أهم العناوين
جرينتش+2 01:20
عدد جديد من مجلة طلقة تنوير

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني