تكفيراً عن دوس علمهم .. القطارنة يبلغ الصهاينة ان حكومتنا تصلي يومياً في محراب معاهدة وادي عربة

أعلن الأردن أنه أبلغ تل أبيب، باحترامه لمعاهدة السلام بين الطرفين عقب توتر دبلوماسي ناجم عن دوس وزيرة الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، على العلم الإسرائيلي، خلال زيارتها مقر مجمع النقابات المهنية في عمّان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية ماجد القطارنة إن بلاده تتعامل مع هذا الموضوع “عبر القنوات الدبلوماسية ووفقاً للأصول المرعية في مثل هذه الحالات”.‎

وأضاف القطارنة، في بيان، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية طلبت لقاء القائم بالأعمال في السفارة (الأردنية) في تل أبيب لذات الموضوع.

وأوضح أن السفارة الإسرائيلية في عمان اتصلت بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين وطلبت إيضاحات حول الواقعة.

وأوضح القطارنة ” تم إعلام الجانب الإسرائيلي أن المبنى هو مبنى خاص والوزيرة دخلته من المدخل الرئيس لحضور اجتماع رسمي”.

وأكد القطارنة، في ختام بيانه، “احترام الحكومة لمعاهدة السلام مع إسرائيل”.

ويأتي ذلك بعد أن استدعت الخارجية الإسرائيلية، اليوم، السفير الأردني لدى تل أبيب وقدمت احتجاجا شديد اللهجة إليه بعد دوس غنيمات علم الاحتلال الإسرائيلي، داخل مجمع النقابات المهنية في العاصمة الأردنية عمان، حيث عقد اجتماع للحكومة الأردنية.