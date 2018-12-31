المهم التنفيذ.. إطلاق خدمة إصدار جواز السفر وتجديده إلكترونياً

أطلقت وزارة الاتصالات ودائرة الأحوال المدنية، اليوم الاثنين، خدمة إصدار جواز السفر للأردنيين وتجديده إلكترونيا.

وقال وزير الاتصالات مثنى غرايبة، إن وزارة الاتصالات ودائرة الأحوال المدنية عملتا على تسريع إطلاق هذه الخدمة والتي كانت مخطط لها أن تطلق في عام 2020 نظرا لأهميتها للمواطنين.

وأضاف غرايبة أن هذه الخطوات من شأنها إحداث فرق وتأثير إيجابي ملموس على حياة المواطنين وتأتي انسجاماً مع سياسة الحكومة في التخفيف على المواطنين من خلال توفير الكلف والوقت والمواصلات حيث أنّ حجم الطلب على هذه الخدمات يقارب الـ500 ألف طلب في السنة، وتم توفير مليون دينار على الخزينة.

ويمكن للمواطن التسجيل والطلب على الخدمة بدون الحاجة الى الحضور الشخصي لدائرة الأحوال المدنية والجوازات حيث بإمكانه الحصول عليها وهو في منزله أو مكان عمله من خلال القيام بالتسجيل والدفع الالكتروني بشكل مكتمل لهذه الخدمات بدون الحاجة لزيارة‪ مكاتب الأحوال المدنية – الا اذا اقتضت الحاجة لذلك – حيث يمكنه استلام الجوازات بواسطة البريد الاردني.

ويمكن لطالب الخدمة استلام جوازه من خلال البطاقة الذكية عن طريق مطابقة البصمة (Match on Card)، وذلك سواء من خلال مكاتب الأحوال المدنية او من خلال البريد الاردني.

ويستطيع المواطنون طلب الخدمة عن طريق البوابة الالكترونية لدائرة الأحوال المدنية أو الحضور الشخصي وطلب الخدمة واستكمالها في المكتب المختص كما انه سيتم في مرحلة قريبة تفعيل هذه الخدمات للمغتربين الأردنيين خارج المملكة.