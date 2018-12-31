لائحة شرف بانواع العمليات الفدائية الجريئة التي نفذها ابطال المقاومة الفلسطينية وهزت اسرائيل خلال عام 2018
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جرينتش+2 01:18
الاحتلال يعتقل شيماء الريماوي زوجة الشهيد صالح البرغوثي من منزل والدها

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