نعي عضو مجلس ادارة سابق لشركة البوتاس

ينعى جمال أحمد الصرايرة، رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية وأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية وكافة الموظفين، بمزيد من الحزن والأسى، الفقيد الكبير

المرحوم عبدالله حسن مشاري البدر

عضو مجلس إدارة شركة البوتاس العربية الأسبق

الذي انتقل الى رحمته تعالى في الكويت، وهم إذ يشاطرون آل الفقيد وزملاءه ومريديه أحزانهم، ليستذكرون الدور المميز للفقيد العزيز في دعم شركة البوتاس العربية ممثلا عن الهيئة العامة للاستثمار لدولة الكويت الشقيقة، ويضرعون الى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جنانه.

إنا لله وإنا اليه راجعون