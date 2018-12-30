في اقل من سنتين.. 59% من الأمريكيين الذين انتخبوا ترامب يريدون خلعه‎

كشف استطلاع للرأي أن معظم الأمريكيين يريدون عزل الرئيس دونالد ترامب، أو إخضاعه رسميًا لمراقبة الكونغرس.

وأفاد الاستطلاع أن 59% أبدوا رغبتهم بذلك، بحسب ما أفادت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية، أمس الجمعة، مقابل 41% قالوا إنه ينبغي على الكونغرس عدم اتخاذ أي إجراء ضد الرئيس.

وأُجري الاستطلاع على نحو مشترك بين مركز الدراسات السياسية الأمريكية في جامعة هارفارد، ومركز “هاريس” لاستطلاعات الرأي، في الولايات المتحدة.

وشمل الاستطلاع عيّنة من 1473 ناخبًا مسجلًا، وأُجري عبر الإنترنت خلال الفترة من 24 – 26 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وتأتي نتائج الاستطلاع في وقت يواجه فيه ترامب اتهامات تتعلق بتواطؤ حملته الانتخابية مع روسيا في انتخابات 2016 التي أوصلته إلى البيت الأبيض.

كما اتهم الادعاء الفيدرالي ترامب أوائل الشهر الجاري في قضية منفصلة تتعلق بتقديم مدفوعات سرية لامرأتين تتهمانه بإقامة علاقات معهما، مقابل شراء صمتهما.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن عزل الرئيس يحتاج إلى أغلبية الأصوات في مجلسي النواب والشيوخ.