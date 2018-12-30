امطار الخير تبشر بموسم زراعي وتخزين مائي جيدين.. وبلا ضريبة دخل

قالت وزارة المياه والري ان كمية المياه المخزنة في سدود المملكة ال14 بلغت حوالي 7ر105 مليون متر مكعب بنسبة 1ر31 بالمائة من حجم التخزين الكلي.

واوضح أمين عام الوزارة المهندس علي صبح في بيان انه دخل للسدود 8ر3 مليون متر مكعب خلال الـ48 ساعة الماضية، مشيرا إلى أن حجم التخزين في السدود لمثل هذا الوقت من العام الماضي بلغ 62 مليون متر مكعب وبنسبة 6ر18 بالمائة.

واضاف، ان كمية المطر الهاطل على المملكة حتى صباح اليوم الاحد، بلغت 2ر3 مليار متر مكعب وبنسبة 40 بالمائة من المعدل السنوي طويل الأمد الذي يشكل 45 بالمائة من حجم الهطول المطري للعام الماضي.

واشار الى ان مثل هذه الكميات تبشر بموسم مطري جيد خاصة وأن المؤشرات المناخية توضح وجود منخفضات مطرية قادمة على المملكة، مؤكدا أن استمرار الهطول المطري يؤدي إلى اشباع التربة وتغذية المياه الجوفية وفيضان المياه إلى السدود مما ينعكس على الموسم الزراعي بشكل جيد وخاصة في الزراعات البعلية التي تروى مباشرة من مياه الأمطار وبالتالي التوقف عن الري من مصادر أخرى.

وقال، ان السعة التخزينية للسدود تعتبر من الإنجازات التي تحققت لجمع أكبر قدر ممكن من مياه الفيضانات والتي تبلغ 336 مليون متر مكعب من الهطول المطري ونسعى للوصول إلى نسبة 400 مليون متر مكعب بالإضافة إلى التوسع في الحفار الصحراوية والعمل على حصاد المياه من سطوح المنازل.