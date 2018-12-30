ادارة مكافحة المخدرات تفكك عدداً من شبكات المهربين والمروجين لهذه الآفة وتعتقل ٣٥ مشبوهاً

تمكن العاملون في إدارة مكافحة المخدرات من إلقاء القبض على 35 شخصاً من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة وضبطوا بحوزتهم كميات كبيرة من تلك المواد وسلاح ناري.

وحول التفاصيل، قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إن العاملين في ادارة مكافحة المخدرات تابعوا خلال الايام الماضية حملاتهم على مروجي ومتعاطي المواد المخدرة في مختلف مناطق المملكة ضمن جهودهم في الحد من نشاطاتهم الجرمية في عمليات البيع او الترويج او التعاطي حيث تمكنوا من إلقاء القبض على 35 منهم وضبطوا ما بحوزتهم من مواد مخدرة وسلاح ناري.

واضاف الناطق الاعلامي أن اولى تلك الحملات كانت في العاصمة والتي القي القبض خلالها على 8 اشخاص من بينهم 3 من جنسية عربية القي القبض عليهم داخل محل دراي كلين في منطقة جبل الحسين بعد معلومات حول قيامهم باخفاء كميات كبيرة من المواد المخدرة داخل المحل، وبمداهمته وتفتيشه تم ضبط 17 كف من مادة الحشيش المخدرة وما يقارب 2850 حبة من الحبوب المخدرة مختلفة الانواع، وكميات اخرى معدة للبيع والترويج، ومبالغ مالية كانت قد اخفيت بطريقة سرية داخل الغسالات الخاصة بالمحل، في حين تم ضبط كميات اخرى من المواد المخدرة ضمن اختصاص العاصمة خلال ذات الحملة بحوزة باقي المقبوض عليهم وسلاح ناري.

وتابع الناطق الاعلامي انه وفي باقي مناطق المملكة نفذت كوادر ادارة مكافحة المخدرات عدة حملات ومداهمات لاماكن تواجد عدد من المروجين ومتعاطي المواد المخدرة حيث القت القبض على 10 أشخاص في محافظة اربد و7 في محافظة الزرقاء و6 في محافظة مادبا وشخصين في محافظة معان، وشخص في محافظة الكرك، وضبطت بحوزتهم كميات من المواد المخدرة، في الوقت الذي قام فيه احد المطلوبين الخطيرين والمسجل بحقه 31 طلبا في منطقة الذهيبة في البادية الوسطى بتسليم نفسه بعد متابعته وتضييق الخناق عليه.

وأشار الناطق الاعلامي إلى مباشرة التحقيقات مع كافة المقبوض عليهم لإحالتهم إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة.