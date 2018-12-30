"نيويورك تايمز" تثبت بتحليل الصور ولقطات الفيديو وشهود العيان ان إسرائيل ازهقت بلا مبرر روح المسعفة رزان النجار
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ابنة الملياردير الأمريكي “بيل غيتس” تقع في غرام “فارس” مصري

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