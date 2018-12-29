نادية الجندي التي بلغت الـ٧٣ عاماً تزعم انها مازالت صغيرة وزي القمر

نفت الممثلة المصرية نادية الجندي (73 عاما) الأنباء المتداولة حول خطبتها، مؤكدة أن هذه شائعات لا أساس لها من الصحة، وأنها عندما ستتزوج لن تنكر ذلك.

وقالت: “مازلت صغيرة وزي القمر وقادرة ان أحب وأتزوج وأفعل ما أريده، فهذا أمر شخصي”، وفقا لمجلة “زهرة الخليج”.

يذكر أن نادية الجندي، التي ولدت عام 1945، عبرت في مارس/آذار، عن غضبها من التلاعب بتاريخ ميلادها على موقع “ويكيبيديا”.

وهددت بمقاضاة كل من يتلاعب بعمرها، قائلة: “سألجأ للإجراءات القانونية ضد أي حد من الآن يتلاعب في تاريخ ميلادي”.

وبدأت نادية الجندي مشوارها الفني منذ ستينيات القرن الماضي، ومن أشهر أفلامها السينمائية “بمبة كشر”، و”الباطنية”، و”المدبح”، و”الإرهاب”، و”مهمة في تل أبيب”، و”الجاسوسة حكمت فهمي”.

وتزوجت نادية الجندي مرتان؛ الأولى من الممثل المصري الراحل “عماد حمدي”؛ حيث أنجبت منه ابنا واحدا هو “هشام”، ثم من المنتج الفني “محمد مختار”، الذي أعلن مؤخرا عودة تعاونه معها في فيلم جاسوسية جديد.