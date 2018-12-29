من اين جاءت عادة تبادل القبلات في منتصف ليلة رأس السنة

يحتفل الجميع من كل أنحاء العالم بقدوم رأس السنة الميلادية الجديدة، ولكل دولة طريقة مختلفة في الاحتفال، لكن في بعضها اتسمت طريقة احتفالهم بالغرابة وأغرب العادات والتقاليد حول العالم في توديع عام واستقبال العام الجديد، والتي ارتبطت في اعتقادهم بالحظ الجيد وأمنيات العام الجديد وآماله.

اسكتلندا:

يستخدم الناس كرات نارية كبيرة لمهرجان Hogmanay في ليلة رأس السنة لدرء الأرواح الشريرة، ويعود التقليد إلى أكثر من 100 عام؛ حيث يعتقد الكثيرون أنه يستند إلى طقوس ما قبل المسيحية التي تهدف إلى تنقية الأرواح الشريرة وإبعادها.

بورما:

يحتفل شعب بورما بالعام الجديد مع مهرجان المياه في (ثينجيان)، وهو نوع من طقوس التطهير؛ حيث يقام ذلك المهرجان في منتصف أبريل ويطلق فيه العديد من مدافع المياه والرشاشات، وتستمر هذه الاحتفالات المبللة حتى عيد رأس السنة، ويهدف الماء في اعتقادهم إلى «غسل» سوء الحظ والخطايا في السنة السابقة؛ حتى يتسنى لهم البدء من جديد من خلال هذه الطقوس التطهيرية.

سيبيريا:

يزرع الغطاسون الشجعان شجرة السنة الجديدة تحت البحيرات المتجمدة ليلة رأس السنة كرمز للبدء من جديد.

سبانيا:

في إسبانيا، يتم تناول 12 حبة عنب في منتصف الليل؛ لمنع سوء الحظ للسنة الجديدة؛ حيث ترمز كل حبة عنب لشهر واحد من السنة، ويجب تناولها مباشرة في منتصف الليل، وإذا لم يتمكن الفرد من تناولها جميعاً فذلك دلالة على الحظ السيئ.

أمريكا وكندا:

يعود معتقد تقبيل شخص ما في منتصف الليل ليلة السنة الجديدة إلى خرافات العصور الوسطى، التي ذكرت أن أول شخص تراه في منتصف ليلة رأس السنة الجديدة سيحدد مصيرك للسنة القادمة.

البرازيل:

يؤمن البرازيليون بارتداء اللون الأبيض وإلقاء الزهور البيضاء في المحيط في ليلة رأس السنة الجديدة كعرض لآلهة البحر، ويقال أيضاً إن ذلك لتحقيق الازدهار للعام الجديد.