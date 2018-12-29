مكافحة التهريب تضبط 106 “كراتين” دخان مُهرّب بمنطقة المفرق

تمكنت كوادر دائرة الجمارك العامة في مديرية مكافحة التهريب “قسم دوريات المفرق” من ضبط قرابة 106 كراتين دخان مهرب خلال الأيام العشرة الماضية.

وفي التفاصيل، قال مدير مكافحة التهريب عقيد جمارك احمد العكاليك إن كوادر مكافحة التهريب بقسم دوريات المفرق تمكنوا خلال الأيام العشرة الماضية من ضبط عدد من المركبات بعد عمل نقاط غلق وتفتيش على أحد الطرق الرئيسية بمنطقة الاختصاص وتتبع المعلومات حول تلك المركبات والتي تم ضبطها وضبط كميات من الدخان المهرب كان بحوزتها وتمثلت الضبطيات ايضا بتفتيش أحد مستودعات التخزين بالطرق القانونية في احد منطقة الاختصاص ليتم ضبط ٦٠ كرتونة دخان مهربة مختلفة الانواع داخل تلك المستودع.

واضاف العكاليك: “نفذ العاملون في قسم المفرق حملة أمنية مشتركة مع الأجهزة الأمنية في أحد محافظات اختصاص القسم على بسطات الدخان المتجولة وضبط كميات من الدخان المهرب مختلف الأنواع خلال تلك الحملة والتحفظ على الكمية”.

واشار إلى أنه تمت مصادرة جميع المضبوطات البالغة 106 كرتونة دخان مهرب وفيما تم التحفظ على جميع وسائل النقل لدى مديرية مكافحة التهريب ليصار لاستكمال اﻻجراءات القانونية بحقها حسب الأصول.

وتأتي هذه الجهود إثر التوجيهات المستمرة لمدير عام دائرة الجمارك اللواء الدكتور عبدالمجيد الرحامنة ببذل كافة الجهود لمكافحة الإتجار غير المشروع ومكافحة التهريب بكافة أشكاله، وانسجاما مع الأهداف الاستراتيجية للدائرة، لدعم الاقتصاد الوطني، وحماية المجتمع من إطار التهريب.