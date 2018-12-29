امريكا تلعب على الحبلين.. ترامب يتوافق على الانسحاب مع اردوغان والعسكريون يتركون اسلحتهم للمقاتلين الأكراد
أهم العناوين
جرينتش+2 09:06
مكافحة التهريب تضبط 106 “كراتين” دخان مُهرّب بمنطقة المفرق

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني