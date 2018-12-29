محافظ دمشق يشكل لجنة لدراسة الوضع بمخيم اليرموك تمهيداً لاعادة اعماره

أصدر المهندس عادل العلبي محافظ دمشق قرارا بتشكيل لجنة من المهندسين مهمتها دراسة الوضع في مخيم اليرموك ورفع تقرير كامل ليتم إجراء اللازم ، والبدء بعملية إعادة البنية التحتية ومدة عمل اللجنة شهر كحد أقصى.

جاء هذا القرار بعد اللقاء والإجتماع مع المحافظ من قبل وفد من قيادة الفصائل الفلسطينية مؤلف من السفير الفلسطيني محمود الخالدي ود. طلال ناجي الأمين العام المساعد للجبهة الشعبية – القيادة العامة وخالد عبد المجيد الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني وأنور رجا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية القيادة العامة وعلي مصطفى مدير عام الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين واللجنة الفلسطينية المشرفة على ازالة الأنقاض من المخيم.