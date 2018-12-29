للمرة الاولى.. الجمهور السعودي يحتفي بالفنانة المبدعة ماجدة الرومي (فيديو)

احتفى جمهور سعودي كبير حضر حفلة الفنانة اللبنانية المخضرمة، ماجدة الرومي، مساء امس الجمعة، في أول ظهور لها في بلادهم التي بدأت تستقطب كبار فناني العالم في العامين الأخيرين، وأنصتوا لأشهر أغانيها تارةً وصفقوا لأخرى في تفاعل يعكس شعبيتها في المملكة.

وعلى مسرح الفعاليات الفنية لمهرجان “شتاء طنطورة” في محافظة العلا، وقفت الفنانة الرومي لأول مرة أمام جمهورها السعودي، لتغني أشهر أغانيها أمامهم، وقد بدت هي وفرقتها الموسيقية مرتبكين بسبب هيبة الجمهور على حد وصفها.

وغنت الفنانة واسعة الجماهيرية في العالم العربي، “خدني حبيبي” و “متى يأتي المساء” و “كلمات” و عددًا من أغانيها الشهيرة الأخرى، بينما يتابعها جمهور الحفل بجانب جمهور أكبر على شاشة التلفزيون إذ بثّت قناة “إم بي سي” الحفل على الهواء مباشرةً.

واختار فريق كبير من عشاق النجمة اللبنانية التي تعدت الـ60 من عمرها برصيد كبير من الأغاني الشهيرة والجماهيرية، متابعة جزء من الحفل والتفاعل معه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ انهالت عليها الإشادات والإعجاب.

وبينما وصفها البعض بملاك الغناء العربي، وصفها آخرون بالساحرة، بجانب عبارات المديح والإعجاب التي دونها جمهور الفنانة الرومي السعودي الذي لم يتح له من قبل اللقاء بالفنانة التي غنت في عدد كبير من الدول خلال مشوارها الفني الطويل.

وتميزت حفلة الرومي بحضور وفد لبناني كبير ضم سياسيين وفنانين معروفين بدعوة رسمية من السفارة السعودية في بيروت، وبينهم الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان والفنانة نجوى كرم وزملائها راغب علامة ووليد توفيق والفنانة نادين نجيم.

وتقام النسخة الأولى من مهرجان “شتاء طنطورة” في منطقة تاريخية عريقة ومشهورة بأبنيتها الصخرية، وتمتد فعاليات المهرجان بين الـ20 من ديسمبر/ كانون الأول، وحتى الـ9 من فبراير/ شباط المقبل، متضمنًا فعاليات فنية وثقافية وسياحية وتراثية وتجارية متنوعة.

وستقام الحفلات الفنية في نهاية كل أسبوع، ومن المقرر أن يشارك فيها أيضًا عازف البيانو المعروف رينو كابوسون والموسيقار، وعازف البيانو المصري الشهير عمر خيرت، وعازف البيانو الصيني لانج لانج، ومغني الأوبرا الشهير أندريا بوتشيلي، والموسيقار العالمي ياني.