لا إصابات بحريق حافلة أردنية بالسعودية وركابها في الطريق الى البلاد

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ماجد القطارنة إن الوزارة تتابع منذ مساء أمس الجمعة، حادث تعرض حافلة ركاب أردنية للحريق في منطقة بريدة السعوديه.

وأكد القطارنة أنه لا يوجد أية إصابات بين الأردنيين نتيجة الحادث.

وأضاف القطارنة أن السفارة الأردنية بالرياض قامت بالتنسيق مع مركز عمليات الوزارة، باتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشار إلى أن كافة الركاب باتجاههم الى الأردن باستثناء مواطن واحد كون جواز سفره وإقامته تعرضتا للحريق، وقد تم تأمين المواطن بمسكن مساء امس، وسيتم اليوم إصدار وثيقة سفر اضطرارية له ليتمكن من العودة إلى الاردن.

وشكرت الوزارة أبناء الجالية الأردنية المتواجدين في تلك المنطقة، الذين سارعوا إلى تقديم المساعدة للركاب والتأكد من سلامتهم بالتعاون والتتسيق مع السفارة في الرياض.