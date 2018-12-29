امريكا تلعب على الحبلين.. ترامب يتوافق على الانسحاب مع اردوغان والعسكريون يتركون اسلحتهم للمقاتلين الأكراد
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جرينتش+2 09:05
لا إصابات بحريق حافلة أردنية بالسعودية وركابها في الطريق الى البلاد

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