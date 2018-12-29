في خطوة وقائية.. اخلاء جناح مدرسي متصدع في لواء الكورة

اخلت مديرية التربية والتعليم في لواء الكورة جناحا مدرسيا في مدرسة جنين الصفا الثانوية للبنين، لوجود تشققات في جدرانه وتصدعات في اساساته.

وقال مدير تربية اللواء الدكتور متعب الشمالي، ان عملية الاخلاء جاءت احترازية وحفاظا على سلامة الطلبة وهي عملية داخلية، حيث تم نقل الشعب الصفية المشغلة في الجناح الى اجنحة اخرى داخل المدرسة، لافتا الى انه تم اطلاع وزارة التربية والتعليم على واقع الحال لاتخاذ الاجراءات المناسبة.

من جهته، بين عضو مجلس محافظة اربد لبلدية الرابية احمد الرواشدة، ان مجلس المحافظة رصد نحو نصف مليون دينار للشروع في انشاء مبنى مدرسي بديل ومتكامل لمدرسة البلدة العام المقبل، على ان ترصد مبالغ مشابهة للمدرسة في موازنات المحافظة لعامي 2020 و2021 ليتم استكمال المبنى المنشود، كما تم توفير مساحة من الارض لتوسيع المدرسة او انشاء مبنى جديد للمدرسة ذاتها.