علماء الفلك يبشرون مواليد ابراج الحمل والاسد والقوس بسنة سعيدة

كشف علماء الفلك الروس عن الأبراج الأكثر حظا، وأيضا تلك التي ستعاني في العام المقبل.

وقال العلماء لوكالة “سبوتنيك” إن مواليد أبراج الحمل والأسد والقوس سيكونون الأوفر حظا في 2019، حيث ينظرهم تحقيق نجاحات في جميع أمور حياتهم وخاصة على الصعيد المهني والمالي.

ويوضح عالم الفلك بافل تشودينوف، أن أسعد الشهور بالنسبة لبرج القوس سيكون يناير، أما بالنسبة للأسد سيكون شهر أغسطس والحمل شهر يناير وفبراير.

تنبؤات عالم فلك حول مستقبل البشرية بعد “تدمير” كوكب الأرضوفي السياق ذاته، أكدت عالمة الفلك ليليا لوبيمافا، أن مواليد برج الدلو والميزان سيكونون أيضا من المحظوظين ولكن بشكل مختلف نوعا ما، موضحة أن عليهم انتهاز الفرص وأن يكونوا منتبهين ومستعدين لها، لأنهم قد يكونون على موعد مع الظروف وأيضا بعض الاقتراحات السعيدة غير المرتبة أو المتوقعة.

وأشارت ليليا، إلى أن مواليد برج الطور والسرطان سيشهدون عاما هادئا دون تغييرات ملحوظة.

أما بالنسبة لمواليد برج الجدي، فقد كشف تشودينوف أنهم على أعتاب تغييرات قوية في حياتهم وهذا التأثير سوف يستمر على الأرجح لمدة عامين حيث ستغير هذه العملية حياتهم بالكامل، ولذلك يجب عليهم أن يكونوا حذرين وأن يتحلوا بالصبر.

وبدورها أوضحت ليليا، أن أصحاب برج الجدي بحاجة إلى أن يكونوا أكثر حرصا في حياتهم العملية، قائلة: “إذا كانوا يخططون لشغل بعض المناصب، فلا يجب التحدث كثيرا عن ذلك مما يعرضهم لمكائد خبيثة من الحاقدين”.

كما كشفت ليليا أن مواليد برج العذراء والحوت والجوزاء سيعانون كثيرا في عام 2019، لأنه سيكون عاما صعبا إلى حد كبير بالنسبة لهم، وستبدأ في حياتهم فترة سلبية، سيحتاجون فيها إلى الاعتناء أكثر بصحتهم، كما نصحتهم بعدم التورط في كثير من المشاحنات والشجار”.