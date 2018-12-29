زيجات بالجملة بين نجوم الفن المصري هذا العام

شهد عام 2018 العديد من حالات الزواج بين النجوم والمشاهير، فبعضهم أعلن الأمر فجأة ما أثار الجدل، خاصة بعد نفيهم وجود أي صلة تربطهم، وآخرون كانوا على علاقة حب مُعلنة للجميع.

شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

ظهرت أول شائعة زواج لحسام حبيب وشيرين عبدالوهاب، بعدما تواجدا معًا في دبي، دون أن تكون لهما ارتباطات فنية، وتعددت اللقاءات، وتم تداول أن الزواج تم رسميًا، وأكد المعلومة والد حسام حبيب، الذي كتب عبر حسابه على “فيسبوك”: “ابني وعروسته”، تعليقًا على صورة للاثنين، وهو ما نفاه حسام جملة وتفصيلًا.

وبين الإنكار والإجهار، عقد زواج الفنانة شيرين من المطرب حسام حبيب في 7 أبريل/ نيسان 2018، وأقيم في حفل عائلي بحضور أقارب الثنائي، وعدد قليل من الأصدقاء في الوسط الفني، منهم إلهام شاهين وليلى علوي ومنة شلبي.

محمد عادل إمام ونوران طلعت

أعلنت أسرة الزعيم عادل إمام عن زفاف الفنان محمد إمام على نوران طلعت، رغم نفيه عدّة مرات خبر ارتباطه، حتى تبيّن أنّه تصالح معها وعقدا قرانهما، وأقيم الحفل يوم 28 أغسطس/ آب، في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي، وذلك بحضور الأهل والأصدقاء وعدد كبير من الفنانين، أبرزهم عمرو دياب وأحمد حلمي ومنى زكي ودينا الشربيني وأحمد رزق ورشا مهدي وغيرهم.

عبير صبري وأيمن البياع

أعلنت الفنانة المصرية عبير صبري زواجها من المحامي أيمن البياع في يوليو/ تموز 2018، بشكل مفاجئ دون إعلان عن ارتباط سابق، حيث أقيم عقد القران في القنصلية المصرية بدبي.

شيري عادل والداعية معز مسعود

أعلن الداعية الديني معز مسعود بشكل مفاجىء أيضًا زواجه من الفنانة المصرية شيري عادل في يوليو/ تموز 2018، وذلك بعد تعاونهما معًا في مسلسل “السهام المارقة” الذي أنتجه معز، وشكّل زواجهما محط استغراب وإثارة للجدل.

منة حسين فهمي وطارق جميل

تزوجت منة حسين فهمي ابنة الفنان المصري حسين فهمي، من المحامي طارق جميل في 19 أغسطس/ آب 2018، وعقد الاحتفال على الشاطئ في الساحل الشمالي بحضور عدد من الأصدقاء من داخل وخارج الوسط الفني.

محمود حجازي وأسما شريف منير

أعلن الفنان المصري محمود حجازي زواجه من أسما شريف منير، ابنة الفنان المصري شريف منير، وذلك في سبتمبر/ أيلول 2018، رغم إعلان انفصالهما بعد فترة من الخطوبة، وجاء زفافهما بعدما انتشرت صور الحفل على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان من اللافت للنظر ارتداء أسما فستانًا أبيض، وظهورها معهما في العديد من الصور على شاطئ البحر.

هنا شيحة وأحمد فلوكس

بعد نفيهم الخبر لعدة مرات، أعلن الفنان أحمد فلوكس وهنا شيحة خبر ارتباطهما عاطفيًا، حتى أعلنا بشكل مفاجئ عن عقد قرانهما في 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، وسط حفل ضم الأسرتين فقط.

أحمد الفيشاوي وندى الكامل

أعلن الفنان أحمد الفيشاوي زواجه من خطيبته ندى الكامل من خلال صورة نشرها عبر حسابه الخاص على “إنستجرام”، حيث احتفل بالزواج في سرية تامة بعيدًا عن أعين وسائل الإعلام.

وجاء إعلان الزواج بطريقة غير تقليدية، حين نشر صورة لـ “ندى” خلال تجولهما في أحد المولات التجارية، وعلق عليها: “زوجتي”، ولم ينشر أي صور من حفل الزفاف أو عقد القران، قبل أن تنتشر صورًا لهما في الجونة.