امريكا تلعب على الحبلين.. ترامب يتوافق على الانسحاب مع اردوغان والعسكريون يتركون اسلحتهم للمقاتلين الأكراد
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جرينتش+2 09:07
امريكا تلعب على الحبلين.. ترامب يتوافق على الانسحاب مع اردوغان والعسكريون يتركون اسلحتهم للمقاتلين الأكراد

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