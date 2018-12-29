القاء القبض على اللص الذي هاجم منزل اللواء المتقاعد إسماعيل الشيشاني

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم في حادثة الاعتداء على اللواء المتقاعد “محمد بشير” إسماعيل الشيشاني، حيث تم توقيفه 14 يوما عن تهمة الشروع بالقتل والسرقة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام “إنه وبتاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٣ وعلى إثر البلاغ الوارد لمديرية شرطة محافظة الزرقاء بتعرض معالي اللواء المتقاعد “محمد بشير” إسماعيل الشيشاني للاعتداء بالضرب من قبل شخص مجهول دخل منزله فجرا وأسعف على إثرها للمستشفى وأدخل للعلاج، فقد شكل فريق تحقيقي خاص من قيادة أمن إقليم الوسط لمتابعة التحقيقات وجمع المعلومات حول الحادثة لتحديد هوية الفاعل وإلقاء القبض عليه”.

وأضاف “أن فريق التحقيق عمل على مدار الساعة منذ وقوع الحادثة على متابعة التحقيقات وما تم جمعه من معلومات وأدلة من مسرح الجريمة ليتمكنوا من خلال ذلك من حصر الاشتباه بأحد الأشخاص من ذوي الأسبقيات والذي ألقي القبض عليه واعترف بالتحقيق معه بارتكاب الجريمة بعد دخوله لمنزل معالي اللواء المتقاعد بقصد السرقة والاعتداء عليه عند مشاهدته له والفرار من المكان”.

وتابع الناطق الإعلامي “أنه جرى توديع المتهم لمدعي عام الزرقاء والذي قرر توقيفه 14 يوما في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن تهمة الشروع بالقتل والسرقة”.