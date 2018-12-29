البحرين، بعد الامارت، تباشر انفتاحها على سوريا وتؤكد دعمها لاستعادة سيادتها على كل اراضيها

أكد وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، امس الجمعة، وقوف بلاده مع سوريا في حماية سيادتها وأراضيها من أي انتهاك.

وكتب آل خليفة، في تغريدة بموقع “تويتر”: “سوريا بلد عربي رئيسي في المنطقة، لم ننقطع عنه ولم ينقطع عنا رغم الظروف الصعبة. نقف معه في حماية سيادته وأراضيه من أي انتهاك. ونقف معه في إعادة الاستقرار إلى ربوعه وتحقيق الأمن والازدهار لشعبه الشقيق”.

وكانت وزارة الخارجية البحرينية قد أعلنت في وقت سابق، استمرار العمل في سفارة مملكة البحرين لدى دمشق، مشيرة إلى أن السفارة السورية لدى البحرين تقوم بعملها، والرحلات الجوية بين البلدين قائمة دون انقطاع.

وأكدت وزارة الخارجية حرص مملكة البحرين على استمرار العلاقات مع سوريا، وعلى أهمية تعزيز الدور العربي وتفعيله من أجل الحفاظ على استقلال سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها ومنع مخاطر التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، بما يعزز الأمن والاستقرار فيها ويحقق للشعب السوري الشقيق طموحاته في السلام والتنمية والتقدم.