82 فناناً عربياً رحلوا عن عالمنا خلال العام 2018

شهد العام الحالي 2018 عشرات الوفيات العربية (82) والأجنبية (90) بين الفنانين المعروفين أو المغمورين منهم،

وقد عانى الكثيرون منهم أمراضاً خطيرة، بينما يتواجد كثيرون في المستشفيات للعلاج، أو في منازلهم قيد المراقبة.

ومن أبرز الراحلين العرب: نهاد طربيه، مي عريضة (لبنان) ريم البنا (فلسطين) الطيب الوحيشي (تونس) مي سكاف (سوريا) سحر طه (العراق) فاروق بلوفة، رشيد طه (الجزائر) مديحة يسري، جميل راتب، سمير خفاجي، حسن كامي، أحمد سعيد (مصر)، سراج عمر، ماجد الماجد (السعودية) ياسر المصري (الأردن).

ومن العالم توفي كل من ميلوس فورمان، فيتوريو تافياني، إيرمانو أولمي، برناردو برتولوتشي، شارل أزنافور، وبيرت رينولدز .