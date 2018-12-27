82 فناناً عربياً رحلوا عن عالمنا خلال العام 2018

روسيا تثير استغراب العالم جراء تمسكها "بحق" ابن سلمان في العرش السعودي وتحذر أمريكا من تغييره/ فيديو
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