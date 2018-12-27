رسولُ الحُبِّ.. قصيدة نثر

***

ماذا أرى؟

بكاء فى مضاجع السماء!

رعدٌ شرخَ عروقها فأدمتْ غضباً!

تسابيحَ باكية ً بخشوع اللاعنين!

وأجنحة سوداء على الملائكة البيضاء !

أبصرْته يتألم فى الزحام

وسمعتُ كبيرهم يقول “إرفعوه لأعلى علّيين”

جنّبوه أرض المجرمين الكارهين

قلتُ ..

رويدك..فما زال

النهر يجرى بأنفاس بعض المحبين

والفجر يؤذن بقشعريرة العابدين

والصبح يتنفس ،ما زال يتنفس

وحملتُه بجناحى المرتعش

لكنه استقام

إستقر

بصرخة المظلوم

وحسرة العجائز

ونداء المستغيث

وأعدتُه فوق رؤوس الأشهاد.

تارة أُخرى

***

يتنفس الصّعداءَ

يمسح خضْبَ الدماءِ

أبصرَه ناصرُه وخاذلُه

وحديثُ النفس كهمس الريح

لعنة ٌمضمرةٌ ومدحٌ بواح

تنافسا

أعادا الكرّة ..حرب الشيطان والملاك

تناوشا مضمريْن..

وذبذبات الرهبة والدهشة تخترق الصدور

متسائليْن ..

أعاد من الموات أم حبّ مهجّنٍ وليد !!

علّه رَحِمٌ خصيبٌ رابض فى السماء!!

بل الحُبُّ لا يموت أيها الكارهون

صوره كأصله أيّها التافهون

تفائلَ المحبُّ مبتسم الثغر

ودارتْ عين الكاره رهبة الموت

خطفه عاصموه وبذروه حَبّا ً

فى ربوع اليباب الفسيح الفسيح

فأينع واخضرَّ

فلابد أن يحيا الحبَّ

من أجل بقاء الإنسااااااااان