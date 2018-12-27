جردة حساب بابرز الوقائع والاحداث الاردنية خلال العام الحالي

ينسحب العام 2018 بحصيلة تتراوح قراءتها بين الايجاب والسلب، ليطويها الزمن بعد اربعة ايام فتصبح ملكا للتاريخ.

البيئة الرقمية حفظت رزنامة غنية بالاحداث التي شهدها العام المنسحب، فاحدثت احيانا، ضجة في أوساط الرأي العام، وفي الوقت ذاته كانت منصات التواصل الاجتماعي نقمة على أصحابها.

تاليا أبرز الأحدات التي تداولتها منصات التواصل الاجتماعي خلال العام الذي يوشك على الرحيل:

كانون الأول الحالي: وقفات احتجاجية في محيط مستشفى الأردن، ضد سياسات الحكومة في رفع الأسعار، وبعد صدور قانون ضريبة الدخل.

أوسمة #الدوار_الرابع، #خميس_الشعب كانت حاضرة على منصات التواصل الاجتماعي تعبيرا عن الوققات الاحتجاجية.

كما شهد الشهر الحالي، القاء القبض على المتهم في قضية تهريب الدخان عوني مطيع بعد جهود ملكية حثيثة وبالتنسيق مع الاحهزة التركية، ليتصدر وسم#عوني_مطيع قائمة الأكثر تداولا في تويتر.

وفي نهاية الشهر، الملك يوجه الحكومة لاصدار مشروع قانون العفو العام؛ بهدف التخفيف على المواطنين، لتنجز حكومة الدكتور الرزاز مشروع القانون الذي يعرض في هذه الأيام على مجلس النواب، لتتفاعل منصات التواصل مع الخبر بشكل واسع من خلال وسم #العفو_العام.

تشرين الثاني: إرادة ملكية بالموافقة على استقالة الوزرين لينا عناب وعزمي محافظة بعد ضغط شعبي ونيابي جراء فاجعة البحر الميت، لتتفاعل البيئة الرقمية بقوة مع استقالة الوزرين.

سيول جارفة شهدها الأردن خلال منخفض جوي، ادى إلى وفاة ثلاثة عشر شخصا في منطقة ضبعة ومحافظتي مأدبا ومعان، ليكون وسم #سيول_الأردن حاضرا للتعبير عن حادثة اليمة ابكت الأردنيين.

منتصف الشهر، تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني جائزة تمبلتون تقديرا لجهود جلالته في تحقيق الوئام بين الأديان، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وحماية الحريات الدينية، وصادف تسلم جلالته للجائزة ذكرى ميلاد القائد الباني المغفور له الحسين بن طلال، لتفتح المصادفة الرائعة قريحة الأردنيين للتعبير عن وفائهم للقائدين، في منصتي تويتر وفيس بوك من خلال وسمي #تمبلتون و#الحسين_بن_طلال.

تشرين الأول: صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور عمر الرزاز ، بدخول تسعة وزراء إلى الفريق الوزاري، وخروج اثني عشر وزيرا من التشكيلة الوزارية، ليتفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع خبر التعديل من خلال عبارات وصور للوزراء الجدد.

جلالة الملك عبدالله الثاني يفتتح أعمال الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة الثامن عشر، ويلقي خطاب العرش الذي أكد فيه على عدة قضايا محلية وعربية، وشهدت منصتي “تويتر و فيسبوك” تفاعلا واسعا مع الخطاب الملكي من خلال عبارات اشادت برؤية القائد، عبر وسم #خطاب_العرش.

وعلى هامش افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة، تفاعل الأردنيون من خلال وسمي #مجلس_النواب و#عاطف_الطراونة، مع انتخابات المكتب الدائم لمجلس النواب وخصوصا رئاسة المجلس التي ذهبت للمهندس عاطف الطراونة.

وشهد الشهر ذاته، إعلان الحكومة على لسان الناطق باسمها وزير الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات افتتاح معبر جابر نصيب الحدودي بين الأردن وسوريا، بعد ثلاثة أعوام على اغلاقه نتيجة الأزمة السورية، واحتل هاشتاج #معبر_جابر، قائمة الأكثر تدولا عبر تويتر ، حيث شهد تفاعلا كبيرا من قبل المغردين الفرحين بفتح المعبر.

وفي الحادي والعشرين من تشرين الأول، الملك يحسم الجدل الدائر في الأوساط السياسية، وينشر تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر” يعلن من خلالها إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام مع إسرائيل، لتعود ملكية المنطقتين للسيادة الأردنية، فيجد الخبر صدى واسعا بين الأردنيين الذين عبروا من خلال وسم #الباقورة_والغمر، عن تأيدهم للقرار الملكي السيادي، ولتتفاعل وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية بالقرار الملكي.

الخامس والعشرين من الشهر ذاته، كان الأردنيون على موعد مع حزن كبير، بعد فاجعة البحر الميت التي راح ضحيتها أطفال في عمر الزهور، خلال رحلة مدرسية في منطقة سد زرقاء ماعين، و سيول ضربت منطقة السد، لتودي بحياة اثنين وعشرين شخصا وتصيب خمسة وثلاثين آخرين.

وعلى ضوء الفاجعة الأليمة، الغى جلالة الملك عبدالله الثاني زيارة عمل إلى مملكة البحرين، لمتابعة تداعيات الحادث الأليم الذي تعرض له طلبة مدرسة ومواطنون، وليتفاعل الأردنيون عبر منصات التواصل الاجتماعي كافة، مع الحادثة من خلال أوسمة #سيول_البحر_الميت، سيول_الأردن.

شهر أيلول: جلالة الملك يلقي خطابا في الجلسة العامة لاجتماعات الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد خلاله على موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ليطلق المغردون وسم #الجمعية_العامة_للأمم_المتحدة، الذي احتوى على ردود أفعال المغردين حول خطابات الملوك ورؤوساء الدول.

آب: الأردن على موعد مع قوى الظلام والشر مجددا ، بعد أن تمكنت خلية إرهابية من زرع عبوة ناسفة بدائية الصنع، في موقع اصطفاف دورية أمنية لموقع مهرجان الفحيص، أدت إلى استشهاد الرقيب علي عدنان قوقزة وإصابة ستة من أفراد الدورية (أربعة من قوات الدرك واثنين من قوة الأمن العام)، قبل أن تتبع الأجهزة الأمنية الخلية الإرهابية في مدينة السلط باليوم التالي، وتداهم موقعها، لتسفر العملية الأمنية عن ارتقاء أربعة شهداء من مرتّبات القوّة الأمنيّة المشتركة،وقتل ثلاثة إرهابيين وإلقاء القبض على خمسة آخرين ، ليهيمن وسما #السلط و#الفحيص على حديث رواد التواصل الاجتماعي.

تموز: حصول حكومة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على ثقة مجلس النواب بعد حصولها على ثقة تسعة وسبعين نائبا، ليتفاعل الأردنيون على السوشال ميديا من خلال هاشتاق #الرزاز.

وبعد حصول حكومة الرزاز على الثقة، كانت أول اختباراتها، مواجهة قضية فساد متمثلة بتهريب وإنتاج التبغ بطريقة غير قانونية، ليتخذ مجلس الوزراء قرارا بإلقاء القبض على 30 شخصاً يشتبه بتورطهم في القضية، ولقي الخبر صدى واسعا في أوساط الرأي العام وخصوصا منصات التواصل الاجتماعي، من خلال اطلاق أوسمة#قضية_الدخان، و#عوني_مطيع.

وسم#بترا49 ، كان في قائمة الأكثر تدولا عبر منصة تويتر في الشهر ذاته، والذي اطلق بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لتأسيس وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، والتي تعد مصدرا رئيسا للأخبار لدى وسائل الإعلام المحلية.

حزيران: جلالة الملك عبدالله الثاني يقبل إستقالة حكومة الدكتور هاني الملقي، بعد احتجاجات ومظاهرات شهدها الشارع ، على خلفية اقرار الحكومة مشروع قانون ضريبة الدخل ونظام الخدمة المدنية، ورفع أسعار الكهرباء والمشتقات النفطية، ليكون وسم #الدوار الرابع، الأكثر تداولا على تويتر ليس فقط في الأردن بل في عدد من الدول العربية وفي قائمة الأكثر تدولا بالعالم، إذ احتوى الهاشتاق على صور وعبارات وتغرديدات عن الوقفات الاحتجاجية التي عاشها الأردنيون خلال شهر رمضان المبارك.

وبعد يوم واحد من قبول استقالة حكومة الملقي، الملك يكلف الدكتور عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة، ويبعث جلالته بنص كتاب التكليف السامي الذي أكد على قضايا جوهرية ومفصلية، لتتفاعل منصات التواصل الاجتماعي مع تكليف الرزاز وخطاب التكليف بوسم #كتاب_التكيلف.

وشهد الشهر ذاته ، مشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني في اجتماع دعا إليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في مكة المكرمة، وضم الأردن والسعودية والكويت والإمارات، لبحث سبل دعم المملكة الأردنية الهاشمية للخروج من الأزمة الاقتصادية، ليفضي الاجتماع إلى دعم مالي بقيمة 2,5 مليار دولار للأردن بهدف التخفيف من حدة الأزمة.

وترجم رواد التواصل الاجتماعي الخبر بوسم #قمة_مكة والذي تصدر قائمة الأكثر تداولا في تويتر، على مدار أيام.

أيار: وزير الدولة لشؤون الإعلام السابق لدكتور محمد المومني، يؤكد أن افتتاح السفارة الأميركية في القدس، واعتراف الولايات المتحدة بها عاصمة لإسرائيل يمثل خرقاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ، ليتفاعل الأردنيون مع الخبر الأليم بهاشتاق وسم #القدس_عاصمة_فلسطين_الأبدية ، مؤكدين على رفض القرار الأمريكي ومؤيدين جلالة الملك عبدالله الثاني في خطواته لحماية المقدسات في القدس.

وفي الخامس والعشرين من أيار، احتفل الأردنيون بعيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية الثاني والسبعين، وشهدت منصات التواصل الاجتماعي عبارات وتغريدات تتغنى باستقلال الأردن وبقيادته الهاشمية من خلال أوسمة#استقلال72، #الأردن و#عيد_الاستقلال.

نيسان: ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعمليات السطو الملسح التي انتشرت في بعض مناطق المملكة، واعرب المواطنون عن استيائهم الكبير من هذه الظاهرة التي تعد دخيلة على مجتمعنا.

وفي منتصف الشهر، ألقى جلالة الملك عبدالله الثاني، رئيس القمة العربية في دورتها الثامنة والعشرين، الكلمة الافتتاحية في مستهل أعمال الدورة العادية التاسعة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي عقدت في مدينة الظهران السعودية، بمشاركة ملوك ورؤساء وأمراء ورؤساء وفود الدول العربية، وكان هاشتاق #القمة_العربية29 هو العنوان الأبرز على منصات التواصل الاجتماعي .

آذار: احتفل الأردنيون بالمناسبات الوطنية العزيزة على قلوبهم، وهي تعريب قيادة الجيش، والذكرى الخمسين لمعركة الكرامة التي سطر فيها الجيش العربي المصطفوي أروع أمثلة التضحية والبطولة.

أوسمة #تعريب_قيادة_الجيش ، و#اليوبيل_الذهبي_لمعركة_الكرامة، كانت الأبرز والأكثر تداولا في موقع تويتر، واحتوى موقع الفيس بوك على صور وعبارات تهنئة بالمناسبتين الوطنيتين.

شباط: إرادة ملكية سامية بالموافقة على تعديل على حكومة الدكتور هاني الملقي، بدخول تسعة وزراء جدد، وخروج مثلهم ، ليكون التعديل السادس على الحكومة السابقة مادة دسمة في وسائل التواصل الاجتماعي.

والشهر ذاته ، شهد وقفات احتجاجية من قبل المواطنين على قرار الحكومة برفع الدعم عن الخبز، وإضافة الضريبة على بعض السلع الأساسية.

كانون الثاني: رئيس الوزراء السابق هاني الملقي يوقف العمل بقرار زيادة الضريبة العامة على مبيعات الادوية، بناء على التوجيهات الملكية السامية، ليتفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع الخبر .

وشهد الشهر ذاته، بعضا من الأحداث التي شكلت حديثا على منصات التواصل الاجتماعي، أبرزها : المنخفضات الجوية، والأمطار وتعليقات ساخرة على سياسة الحكومة السابقة بزيادة الضريبة على بعض السلع.