استعداد.. المنخفض الجوي يتعمق اليوم الخميس وغداً الجمعة ويبشر بهطولات مطرية غزيرة

تتعمق اليوم الخميس الكتلة الهوائية الباردة والرطبة المصاحبة للمنخفض الجوي الذي يتمركز الى الشرق من جزيرة قبرص، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، وتسود أجواء باردة وغائمة وماطرة في المناطق الشمالية والوسطى والأجزاء الجنوبية الغربية من المملكة.

وتكون الهطولات غزيرة على فترات خاصة في شمال ووسط المملكة ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ومصحوبة بالرعد وتساقط زخات من البرد أحياناً.

وتكون الأجواء في الأنحاء الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة غائمة جزئياً ومغبرة مع فرصة لسقوط زخات خفيفة من المطر، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا قد تصل سرعتها في بعض المناطق ما بين 50-60كم/ساعة وهناك فرصة ضعيفة خلال ساعات الليل أن تكون الهطولات المطرية مخلوطة بزخات خفيفة من الثلج فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية (مرتفعات الشراة).

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية ، تبقى المملكة غدا تحت تأثير بقايا الكتلة الهوائية الباردة والرطبة، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع سقوط زخات متفرقة من المطر بين الحين والاخر ولاسيما في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة.

واعتباراً من ساعات المساء تضعف فرصة هطول الأمطار وتتناقص كميات الغيوم تدريجياً، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات أثناء النهار خاصة في المناطق الشرقية.

وتسود يوم السبت أجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، وهناك فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر ولاسيما في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم، ما بين 10 – 6 درجات مئوية والمناطق الشمالية 11 – 6 والمناطق الجنوبية 9- 5 فيما تصل العظمى في مدينة العقبة إلى 20 والصغرى 10 درجات مئوية.