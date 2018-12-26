5 هزات أرضية “اعتيادية” ضربت منطقة البحر الميت وبحيرة طبريا صباح اليوم

ضربت 5 هزات أرضية منطقة البحر الميت وبحيرة طبريا، صباح اليوم الأربعاء، وذلك ضمن “نشاط زلزالي اعتيادي لم يخرج عن المألوف”، وفق رئيس مرصد الزلازل الأردني محمود القريوتي.

“أربعة من هذه الزلازل سجلت في منطقة البحر الميت، أقواها بلغ 3.8 درجة على مقياس ريختر في تمام الساعة 5:38 بالتوقيت المحلي”، حسبما قال القريوتي لموقع قناة المملكة الإلكتروني.

وأضاف أن الزلزال الخامس وقع في منطقة طبريا بقوة 2.6 ريختر.

“الزلزال الرئيسي كان على عمق 11كيلومتر، وشعر به سكان مناطق في محافظة الكرك ولم تنتج عن الزلازل أي أضرار”، بحسب القريوتي.

وبيّن المسؤول أن الأردن يصنف “منطقة زلزالية معتدلة” يتراوح فيها النشاط الزلازلي بين القليل والمتوسط.

وبذلك فإن “النشاط الزلزالي الذي حدث صباح اليوم (الأربعاء) اعتيادي ولم يخرج عن المألوف”، بحسب القريوتي، الذي قال إن صدع البحر الميت التحويلي هو المسؤول عن النشاط الزلزالي في المنطقة.

وأضاف: “مناطق صدع البحر الميت التحويلي هي ظاهرة جيولوجية تمتد من خليج العقبة جنوبا باتجاه وادي عربة والبحر الميت ووادي الأردن وطبريا، وتمتد باتجاه غرب سوريا وتركيا”.