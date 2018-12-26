وفد حمساوي برئاسة هنية يزور موسكو وشيكاً وآخر برئاسة الزهار زار طهران مؤخراً

أفاد مصدر دبلوماسي بأن زعيم حركة “حماس” الفلسطينية، إسماعيل هنية، يستعد لزيارة موسكو على رأس وفد يوم 15 كانون الثاني/يناير المقبل، مشيرا إلى أنه يعول على عقد لقاء مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.

وقال المصدر لوكالة “سبوتنيك” الروسية: “من المتوقع أنهم سيأتون في 15 يناير، ونعول على أنه سيكون هناك لقاء مع الوزير لافروف من أجل بحث المصالحة الوطنية”.

في سياق متصل، بحث وفد يضم عددا من قيادات حركة “حماس”، على رأسهم محمود الزهار، في طهران، صباح الأحد الماضي، مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية.

وأفاد بيان صادر عن الخارجية الإيرانية نشر على قناة الناطق باسمها، بهرام قاسمي، على تطبيق “تليغرام”، بأن الوزير ظريف أكد على “ضرورة التفاف العالم الإسلامي حول محور دعم فلسطين، على الرغم من بعض الخلافات الموجودة”.