في الشتاء تزداد الأزمات القلبية.. وهذه اهم وسائل الوقاية منها

تفيد التقارير الطبية بأن الشتاء هو موسم ارتفاع معدّل الأزمات القلبية، وأن نسبة الوفاة الناتجة عنها تتضاعف في هذا الفصل.

ولكن هناك مجموعة من الإجراءات البسيطة التي تقلل خطر الأزمات القلبية خلال أشهر البرد وابرزها ما يلي..

– لا تعرّض نفسك لدرجات برودة شديدة، واحرص على ارتداء جوارب في البيت لتدفئة القدمين، وقفّازات خارج البيت في المناطق الباردة لضمان تدفئة الأطراف.

– خذ حمّاماً دافئاً كلما شعرت بالبرودة وتأكّد من سخونة الماء.

– الوجبات الثقيلة الغنية بالدهون تضع عبئاً إضافياً على القلب، لذا تناول الطعام باعتدال.

– قلّل ملح الطعام واحرص على شرب الماء بانتظام.

– تناول المزيد من الخضروات والحبوب والألياف.