جمعية حماية المستهلك تدعو ربات البيوت للاقتصاد في شراء السلع وعدم الانخداع باعلانات التنزيلات لان معظمها وهمية
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جرينتش+2 05:03
رئيس الموساد السابق يكشف عن دعم روسيا انتخابياً لترامب لانه يخدم مصالحها

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