حملة لإزالة التعديات على خط مياه بطول ٨٠ كيلومتراً في الجنوب

قالت وزارة المياه والري انها نفذت حملة بالتعاون مع شركة مياه الاردن “مياهنا” لإزالة الاعتداءات المتكررة للمياه على طول مسار خط ناقل الكريدور- الحلابات الممتد لمسافة تزيد على 80 كيلو مترا والتي كانت تسحب آلاف المترات المكعبة من مياه الشرب.

واضافت الوزارة في بيان ان الحملة التي نفذت بمرافقة أمنية من قوات الدرك والامن العام وعدد من اصحاب الاختصاص تمكنت من ازالة الاعتداءات المتكررة على الخط من خلال تركيب مفتاح 8 انش على الخط في المنطقة الواقعة بالقرب من جسر الحلابات منطقة الكسارات، وكذلك اعتداءات اخرى في منطقة شويعر لتعبئة الصهاريج ضمن مسار الخط واستخدام المياه بطريقة مخالفة لسقاية المواشي وغيرها من الاستخدامات، حيث تم اعادة تصويب الوضع وتسيير فرق تفتيشية بالتعاون مع الاجهزة الامنية لضبط المتلاعبين بالخط.

وشدد مصدر مسؤول في الوزارة على انها “لن تتهاون في القيام بواجبها وتطبيق العقوبات بحق المخالفين”، مشيدا بتعاون الاجهزة الامنية لتطبيق احكام القانون.