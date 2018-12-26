جمعية حماية المستهلك تدعو ربات البيوت للاقتصاد في شراء السلع وعدم الانخداع باعلانات التنزيلات لان معظمها وهمية

دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ربات البيوت إلى العودة للنمط الشرائي البسيط والمتوازن وعدم شراء كميات كبيرة من أي سلعة بسبب التنزيلات على هذه السلعة أو تلك، والاكتفاء بطبخ صنف واحد من الطعام لأفراد الأسرة، حفاظاً على الصحة أفراد ولترشيد الاستهلاك.

وقالت الجمعية في بيان اصدرته اليوم الأربعاء ان معظم التنزيلات “وهمية بالإضافة إلى أن معظمها يكون على سلع أو مواد منتهية الصلاحية”, مضيفة انها أجرت استطلاعاً مع عدد من ربات البيوت حول أهم نمطين من أنماط الثقافة الاستهلاكية والشرائية السائدة، حيث تبين أنهما النمط الشرائي والنمط الاستهلاكي, وشيوع ممارسات الاستعراض والمبالغة في هذين النمطين لدى الأسر الأردنية.

وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات ان نتائج الاستطلاع تبين أن الأغلبية العظمى من ربات البيوت الأردنيات يقمن عادة بشراء كميات أكبر من حاجة أسرهن عند قراءة أو مشاهدة أي إعلانات عن تنزيلات على هذا الصنف المروج له من قبل بعض التجار, والانقياد وراء الضخ الكبير للإعلانات التي يفتقر بعضها للمصداقية والشفافية، بالإضافة إلى إشباع عادة الشراء غير المنضبط لدى معظم الأسر”، مشيرا الى أن معظم ربات البيوت يقمن بشراء ما يلزم وما لا يلزم ويدفعن كلفاً إضافية، وهو ما يؤدي بالنتيجة إلى إهدار المال بغير ضرورة “.