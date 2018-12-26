تكاذب متبادل بين ترامب وعشرة كتاب اشادوا بـ”عبقريته”

نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، عناوين عشرة كتب، قالت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوصى بقراءتها.

وقالت “الغارديان” إن ترامب، وعلى الرغم من تصريحات سابقة قال فيها إنه لا يملك وقتا للقراءة، إلا أنه تحدث عن نحو عشرة كتب خلال العام 2018، قال إنه قرأها، ونصح متابعيه بالاطلاع عليها.

الكتب التي كتب غالبيتها مقربون من ترامب، وصفها الرئيس الأمريكي بـ”الممتازة” و”العظيمة”.

وتاليا نبذة عن الكتب التي أوصى ترامب بقراءتها:

-إيمان دونالد ترامب: سيرة روحية

الكتاب الذي خطه ديفيد برودي، وسكوت لامب، تحدثا عن رحلة ترامب “الروحية” وتقربه من المتدينيين، و”أهل الإيمان”، وأن الله استخدمه بطرق لم يتخيلها ملايين البشر.

وكانت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” وصفت الكتاب بأنه “حماقة مقدسة”، فيما وصفه ترامب بـ”المشوق”.

-ترامبنوميكس: الخطة الأمريكية الأولى لإحياء اقتصادنا

الكتاب من إعداد ستيفن مور والاقتصادي أرثر بيتز لافر، وحاولا الكاتبان التمجيد بالسياسة الاقتصادية لدونالد ترامب.

اللافت أن الكاتبان أعضاء في المجلس الاستشاري الاقتصادي لترامب.

وعند نشر الكتاب، علق ترامب: “لقد أكمل للتو اثنين من الموهوبين كتابا مدهشا عن سياساتي الاقتصادية”.

-خدعة روسيا: خطة غير مشروعة لتبرئة هيلاري كلينتون وتوريط دونالد ترامب

كتاب من تأليف المحلل القانوني لدى “فوكس نيوز”، جريج جاريث، اتهم خلاله هيلاري كلينتون بإدارة الدولة العميقة، بمعاونة المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) جيمس كومي والمدعي الخاص روبرت مولر.

وعلق ترامب على الكتاب بـ”العظيم”.

-الكذابون والمسربون والليبراليون

القاضية جانين بيرو، ألفت هذا الكتاب لإثبات نظرية وجود مؤامرة يقودها نافذون تهدف إلى قتل إرادة الشعب الأمريكي.

وقالت بيرو إن مكتب التحقيقات الفيدرالي، ووكالة الأمن القومي والبنتاجون وهوليوود ووسائل الإعلام الزائفة والحزب الديمقراطي، متورطون في هذه المؤامرة.

وعلق ترامب على الكتاب: “قاضيتنا العظيمة جانين بيرو أصدرت كتابا جديدا … إنه رائع. عليكم اقتناؤه”.

-لماذا نقاتل؟

كتاب ألفه سيباستيان جوركا، النائب السابق لمستشار ترامب للأمن القومي، هاجم فيه المتحالفون ضد ترامب، ومن أسماهم بـ”الإرهابيون” والشيوعيون، الذين يهددون “الحضارة اليهودية المسيحية”.

وعلق ترامب على الكتاب: “(جوركا) رجل موهوب جدًا عرفته جيدًا حينما كان يعمل في البيت الأبيض، كتب كتابًا ممتازًا… مادة ممتعة جدا للقراءة”.

والكتب الخمسة المتبقية هي “ضرورة ترامب” للمؤرخ فيكتور ديفيس هانسون، يتحدث عن كيفية وصول ترامب لأكثر الرؤساء نجاحا في العالم، ويصدر الكتاب في العام المقبل.

إضافة إلى كتاب “جنون السياسة”، لشون هانيتي، و”سفينة من الحمقى”، لتاكر كارلسون، و”الثورة الكبرى”، للصحفية سالينا زيتو، والمخطط الاستراتيجي لحملة الجمهوريين براد تود.

الكتاب الأخير حمل عنوان “الإحاطة: السياسة والصحافة والرئيس”، ألفه شون سبايسر، وعلق عليه ترامب: “قصة تروى من القلب وعن دراية. جيد حقا، احصلوا عليها”.

وجميع هذه الكتب تثني على ترامب، وقام بدوره بالثناء عليها والدعوة إلى قراءتها.