بهمة إدارة مكافحة المخدرات.. زيادة كبيرة في ضبط عمليات التهريب والترويج هذا العام

قال مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد أنور الطراونة، إن عدد قضايا المخدرات التي سجلت في 2018 بلغت 18 ألف قضية، لتسجل ارتفاعاً بنسبة 30% مقارنة بعام 2017، إضافة لارتفاع قضايا الاتجار بنسبة 42% عن عام 2017.

وأضاف الطراونة في مقابلة مع قناة المملكة إن هذا الارتفاع، “يتطلب جهوداً من جميع مؤسسات الدولة”، مشيراً إلى أن حجم تجارة المخدرات “بلغت عالمياً 800 مليار دولار”.

“مدمنو المخدرات في الفئة العمرية من 18 -27 عاماً، يشكلون 47% من الأشخاص المضبوطين، أما نسبة تعاطي الفتيات قليل جداً”، وفقاً للطراونة.

وحول تعاطي مادة الجوكر، أشار الطراونة إلى أن التجارة بهذه المادة “كانت منتشرة قبل 2016”.

وتابع، “هذه المادة يدخل في تركيبها أكثر من عنصر كيميائي، ما ولد اعتقاداً لدى متعاطيها أنها قانونية، إلا أن التشريعات عالجت هذا الأمر، وتم ضبط عدد من متعاطي ومتاجري هذه المادة”.

وبحسب الطراونة، انخفضت القضايا المتعلقة بمادة الجوكر خلال الفترة بين 2016 -2017 بنسبة 60%، و2017 – 2018 بنسبة 23%.

أما عن فكرة مركز علاج الإدمان، فقال الطراونة إنه “تم تأسيس المركز في 1993، ولحاجة مركز متخصص بعلاج إدمان الأحداث، تمت مخاطبة وزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية، من أجل إيجاد مركز لذلك”.

وفي وقت لاحق من هذا اليوم الاربعاء، قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام أن احدى فرق المتابعة في دائرة مكافحة المخدرات قد تمكنت من جمع معلومات عن وجود شاحنة محملة بكميات من حجر البناء في منطقة سحاب، وأن كمية كبيرة من المواد المخدرة مخبأة داخل أحمال حجر البناء.

وأوضح الناطق الإعلامي أنه وعلى أثر هذه المعلومات فقد تم اعتراض الشاحنة والتي كانت متوجهة لإحدى دول الجوار، وتفتيشها بدقة ليتبين أن عدة أكياس تحوي حبوب الكبتاجون المخدر قد أخفيت داخل عدد من الحجارة بعد أن تم قص جزء منها لوضع الأكياس، وبإحصاء عددها فقد بلغت ٣٠٠ ألف حبة.

وتابع الناطق الإعلامي أنه جرى إلقاء القبض على السائق، وبالتحقيق معه تم التعرف على باقي شركائه، مشيرا أنه جرى تفتيش شقة أحد الشركاء بالطرق القانونية وعُثر بداخلها على الأدوات المستخدمة في قطع الحجر وتجهيز أكياس الحبوب المخدرة للتهريب وقطع حجرية اخرى مجهزة لغايات التهريب ومطابقة لما تم ضبطه ، كما ضُبط عدد من الاختام المقلدة والتي تعود لجهات رسمية، وأوراق ووثائق مزورة والتحقيق جار لضبط كافة الأشخاص المتورطين.