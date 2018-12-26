جمعية حماية المستهلك تدعو ربات البيوت للاقتصاد في شراء السلع وعدم الانخداع باعلانات التنزيلات لان معظمها وهمية
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جرينتش+2 05:02
بهمة إدارة مكافحة المخدرات.. زيادة كبيرة في ضبط عمليات التهريب والترويج هذا العام

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