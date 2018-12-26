بغير تواضع.. وائل جسار يدعي انه المطرب الأكثر جماهيرية

أكّد الفنان وائل جسّار في تصريح له، أنّه “المطرب اللبناني الأكثر جماهيرية في مصر”، موضحاً أنّ الجمهور هو الذي اختاره لهذا اللقب، وفقا لاستفتاءات رسمية وموثقة بأرقام واحصائيات لا تدع مجالا للشك .

وكشف جسار أنه عُرض عليه بالفعل المشاركة في عضوية لجنة تحكيم أحد برامج اكتشاف المواهب، مؤكدا أنه سيعلن عن التفاصيل بشكل رسمي عند اتمام التعاقد رسميا.

وعن مدى صحة تفكيره بالتوجه إلى التمثيل، اعترف برغبته في دخول هذا المجال خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أنه تلقى العديد من العروض التمثيلية، ولكنها مازالت تحت الدراسة.

وأخيرا أعرب جسار عن سعادته بالمشاركة في فعاليات الدورة الأخيرة “لمهرجان الموسيقى العربية”، والذي عاد خلاله للوقوف على مسرح دار الأوبرا، بعد غياب 20 عاماً.