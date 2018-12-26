الكنيست الاسرائيلي يقر قانوناً بتصدير نوع من المخدرات بذريعة الأغراض الطبية

أعطى البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) موافقته النهائية على قانون مثير للجدل طال انتظاره يسمح بتصدير القنب لأغراض طبية في خطوة من شأنها تعزيز مالية الدولة.

وصوت النواب في وقت متأخر من مساء امس الثلاثاء لصالح مشروع القانون الذي ما زال ينتظر موافقة الوزراء ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وتعتبر الشركات الإسرائيلية من بين كبرى الشركات العالمية المنتجة للقنب الطبي مستفيدة من طقس ملائم وخبرة في التكنولوجيات الطبية والزراعية.

وتفيد تقديرات وزارتي المالية والصحة أن الصادرات قد تزيد الدخل الضريبي بنحو مليار شيقل (265 مليون دولار) سنويا.